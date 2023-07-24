حمدان: نتمسك بالثورة الناصرية بوجه البؤر المذهبية بإدارة أميركية إسرائيلية

قال أمين الهيئة القيادية في حركة “المرابطون” العميد مصطفى حمدان “في ظل ما تتعرض له أمتنا اليوم من محيطها إلى خليجها العربي تبرز فيها الثورة القومية العربية الناصرية كمثل ومثال ومنارة خالدة، حيث يبقى من تمسّك بمبادئها وثوابتها ضمن الطليعة المقاومة التي صمدت في وجه التفتيت والتقسيم وإنشاء البؤر المذهبية والطائفية بإدارة استعمارية أميركية-اسرائيلية”.

واضاف “من المؤكد أن هذا الصقيع العربي الأسود سقط على أبواب عواصم دولة الوحدة الجمهورية العربية المتحدة القاهرة المحروسة ودمشق قلب العروبة النابض”، وتابع “نحن المرابطون سنبقى إلى يوم الدين على جمر قوميتنا العربية الناصرية، ولنشق طريقنا إلى فلسطين فوق بحر من الدم، وتحت أفق مشتعل بالنار، لتصبح فلسطين حرة عربية”.

المصدر: بريد الموقع