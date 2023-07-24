النقابة الطبية في الكيان الصهيوني تعلن الإضراب غدا الثلاثاء (تقارير صحفية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 24 2023 - 22:36

النقابة الطبية في الكيان الصهيوني تعلن الإضراب غدا الثلاثاء (تقارير صحفية)

منذ 3 ساعة 24 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

حصاد تموز
حصاد تموز 2006

إغلاق مشاهدة