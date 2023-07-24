هيئة البث الصهيونية: عشرات طيّاري الاحتياط يبلغون قادتهم التوقف عن الخدمة بعد إقرار احد قوانين التعديلات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 18:56

هيئة البث الصهيونية: عشرات طيّاري الاحتياط يبلغون قادتهم التوقف عن الخدمة بعد إقرار احد قوانين التعديلات القضائية

منذ 22 mins 24 July، 2023
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