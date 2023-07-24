وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في سماء القرم من قبل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 09:50

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في سماء القرم من قبل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية

منذ 5 mins 24 July، 2023
أخبار موقع المنار

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