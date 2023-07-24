وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في سماء القرم من قبل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 24 2023 - 09:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المحتجون على التعديلات القضائية في الكيان الصهيوني يغلقون معظم الطرقات المحيطة بمبنى الكنيست الصهيوني
الشرطة الصهيونية تدفع بفرقة الخيالة وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين أغلقوا الطرقات حول الكنيست
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: تصرفات الحكومات الأوروبية تجاه المساس بالقرآن الكريم هو عمل الضعفاء
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: المقاومة في لبنان استلهمت من كربلاء منهجاً لها واستفاد منها جميع الأحرار في العالم
السيد هاشم صفي الدين: منطلق التوحيد الذي نؤمن به هو الذي يمثله القرآن الذي تتم المدافعة عنه بكل الإمكانات
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: العدو الإسرائيلي ينكفئ ويتداعى وهو يحسب أنه لن يستطيع أن يكمل سن الـ 80
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين: جريمة حرق القرآن الكريم هي عدوان على المسلمين فضلاً عن المسيحيين
عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق: لبنان يدفع ضريبة وأوهام جماعة التحدي الذين أدخلوا البلد في متاهة
النائب الياس جرادي يجول على منطقة بعثائيل في مرتفعات كفرشوبا وسط استنفار بين الجيش اللبناني والاحتلال
مصادر للمنار: في حال لم يحصل نواب حاكم مصرف لبنان على الادوات لتنفيذ خطتهم المالية فالنتيجة الاستقالة
رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون: هناك من يحاول إخفاء نتائج التحقيق الجنائي كي لا ينفضح
وزير الخارجية السويدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني: نأسف لتدنيس المصحف الشريف والإساءة للمعتقدات الإسلامية
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: لا يتوهم أحد أن الخارج بإستطاعته فرض إرادته بانتخاب رئيس للجمهورية
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم
اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يهدد بمقاطعة اجتماعات القاهرة إذا استمرت الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية
سلطات القرم: إسقاط 10 مسيرات في شبه جزيرة القرم واستهداف مستودع للذخائر
الرئيس الروسي: سنواصل الجهود الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا
إيران: بدء المرحلة الرئيسية والتشغيلية من مناورات "الاقتدار الجوي" تحت عنوان "فدائيو الولاية 11" في محافظة أصفهان
انعقاد المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما بمشاركة قادة من بلدان جنوب البحر المتوسط ودول خليجية وأوروبية
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: قمة روما وافقت على توفير تمويل لتنمية الدول لوقف الهجرة غير المشروعة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيرة أوكرانية في سماء القرم من قبل قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية
منذ 5 mins
24 July، 2023
اسقاط مسيرات اوكرانية
الدفاع الروسية
القرم
روسيا
التعليقات
ذات صلة
بالفيديو | روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيّرتين على أهداف في موسكو
الدفاعات الإلكترونية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية هاجمت القرم
روسيا تعثر على أدلة تؤكد استغلال أوكرانيا ممر شحن الحبوب لنقل المتفجرات من تركيا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
حصاد تموز
إغلاق
مشاهدة