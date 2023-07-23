الشيخ قاووق: الإستقواء بالأجنبي يعرقل الحل الرئاسي.. والمقاومة صورة لبنان المشرقة

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “عندما نتحدث عن المقاومة نتحدث عن أمجاد لبنان وصورته المُشرقة”، وأضاف ان “لبنان يدفع ضريبة وأثمان أوهام جماعة التحدي والمواجهة وهم من أدخلوا البلد في متاهة وأدخلوا الإستحقاق الرئاسي في نفق لا نعرف متى ينتهي”.

وأوضح الشيخ قاووق في كلمة له خلال المجلس العاشورائي في بلدة الخرايب الجنوبية “عندما فشلوا واكتشفوا خطأ حساباتهم عَمِلوا على تعويض فشلهم وأخطائهم عبر الإستقواء بالخارج ويعملون اليوم على استجلاب قرارات دولية وعقوبات تجاه فريقنا”، واشار الى ان “الإستقواء بالأجنبي يُعقّد ويُعرقل الحلّ الرئاسي ولا ينفع هؤلاء بشيء لأننا لسنا نحن من يخضع أمام الضغوط والعقوبات”، وتابع “نحن صمدنا في حرب تموز وانتصرنا ولم نخضع، فهل سنخضع أمام أوهام وعقوبات؟”، واكد ان هؤلاء “مغلطين بالعنوان وهم من يتحملون مسؤولية إطالة أمد الأزمة”.

وعن الاساءة للقرآن الكريم، قال الشيخ قاووق إن “ما حصل من إساءة متكررة للقرآن الكريم يكشف حجم التضليل وحجم النفاق والدجل الغربي وحجم الإساءة المتعمدة للأمة الإسلامية”.

المصدر: مراسل الموقع