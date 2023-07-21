تظاهرات واسعة وإغلاق شوارع مركزية في الكيان الصهيوني للتعبير عن الرفض لمواصلة التعديلات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2023 - 00:16

تظاهرات واسعة وإغلاق شوارع مركزية في الكيان الصهيوني للتعبير عن الرفض لمواصلة التعديلات القضائية

منذ 1 ساعة 20 July، 2023
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