السيد نصر الله: عنوان اعتصامنا امام جميع المساجد غدا يجب ان يكون مطالبة الحكومات بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2023 - 00:16

السيد نصر الله: عنوان اعتصامنا امام جميع المساجد غدا يجب ان يكون مطالبة الحكومات بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد

منذ 2 ساعة 20 July، 2023
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