القائم بأعمال السفارة البريطانية يغادر الخارجية الروسية

غادر القائم بأعمال السفارة البريطانية مقر وزارة الخارجية الروسية بعد أن أمضى هناك أكثر من ساعة، ورفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وكانت الخارجية الروسية قد استدعت القائم بأعمال السفارة البريطانية ظهر اليوم الخميس، فيما كانت آخر مرة تم فيها استدعاء دبلوماسي بريطاني هذا الربيع، حيث تم استدعاء السفيرة ديبورا برونرت.

ونشر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية مطلع الأسبوع قائمة محدثة بالعقوبات، شملت عددا من المسؤولين الروس بينهم مفوضة جمهورية دونيتسك الشعبية لحقوق الإنسان داريا موروزوفا، ووزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف، ووزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، ورئيس الإدارة المؤقتة لمقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف.

كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على إدارة معسكر الأطفال الترفيهي التعليمي الروسي “آرتيك” في شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية