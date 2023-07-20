الرئيس نبيه بري : ليس هناك من لغة يفهمها العدو الإسرائيلي إلا لغة المقاومة لردع عدوانيته في فلسطين التي تمثل بالنسبة الينا عاشوراء هذه الامة في عصرنا الراهن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 16:38
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مراسل المنار في الجنوب: أهالي كفرشوبا قاموا بعمليات تجريف لفتح طريق قرب ما يسمى خط الانسحاب
بلدية كفرشوبا: الطريق تربط بين منطقة عزرائيل وبركة بعثائيل وتهدف الى تسهيل وصول المزارعين الى أراضيهم
مراسل المنار في الجنوب: قوات العدو ألقت قنابل غازية سقطت داخل الأراضي المحتلة في مرتفعات كفرشوبا
انتهاء الأشغال اللبنانية بشق الطريق بمحاذاة خط الانسحاب في تلال كفرشوبا
جلسة للجنة الإدارة والعدل لمناقشة الجوانب المتصلة باستحقاق نهاية ولاية سلامة
نواب حاكم مصرف لبنان تقدموا من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية ووضعوا تواريخ زمنيّة لتنفيذها
خطة نواب الحاكم: إعادة النّظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول إوعادة هيكلة المصارف
خطة نواب الحاكم: معالجة الفجوة الماليّة وحماية الودائع والتّعاون بين المركزي والمجلس النّيابي والحكومة في ضبط الدولار
الوفاء للمقاومة: أي رهان على مساعدة أصدقاء لانتخاب رئيس لا يصحّ أن يتحوّل خياراً بديلاً عن الجهد الوطني أو معطلاً له
النائب علامة: لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى سوريا
النائب علامة: ندعو الأجهزة الأمنية إلى التشدد في متابعة محاولة بعض الجمعيات دمج النازحين
المفتي قبلان: أيّ تسوية على حساب القرار الوطني لن تمرّ وبيع لبنان بالمزاد الدوليّ أمر ممنوع
الرئيس بري: ليس من لغة يفهمها العدو إلا لغة المقاومة لردع عدوانيته في فلسطين التي تمثل عاشوراء الأمة في عصرنا
الوزير نصار: عدد الوافدين إلى لبنان منذ أول تموز بلغ 900 ألف و33 بالمئة منهم من الأجانب
كتيبة طولكرم في كتائب شهداء الأقصى: تنفيذ عملية نوعية جديدة فجر الخميس على حاجز جبارة المحاذي لمدينة طولكرم
الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد و34 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال قبر يوسف شرقي مدينة نابلس
رئيس الشاباك السابق ناداف أرغمان: أخشى جدا أننا في بداية حرب أهلية
أوساط صهيونية تحذر من تداعيات رفض الخدمة المتزايد في جيش الاحتلال على كفاءته وجهوزيته
الدفاع السورية: تدمير مدفع وإسقاط ثلاث مُسيّرات للمسلحين في ريفي حلب وإدلب
الحكومة العراقية تقرر طرد السفيرة السويدية من الأراضي العراقية ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق المصحف الشريف
جماهير غاضبة تهاجم مبنى سفارة السويد في بغداد رداً على احراق نسخ من القرآن الكريم
قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي السودان
لافروف: روسيا لن تتخلى أبدا عن تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف يشارك اليوم في لقاء استثنائي لوزراء خارجية بريكس عبر الفيديو للتحضير للقمة في جنوب أفريقيا
مسؤول الاتصالات الجنوب أفريقي في مجموعة بريكس: الرئيس الروسي سيشارك في جميع مناقشات القمة
الرئيس نبيه بري : ليس هناك من لغة يفهمها العدو الإسرائيلي إلا لغة المقاومة لردع عدوانيته في فلسطين التي تمثل بالنسبة الينا عاشوراء هذه الامة في عصرنا الراهن
منذ 2 ساعة
20 July، 2023
عاجل
الرئيس بري
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