الرئيس نبيه بري : ليس هناك من لغة يفهمها العدو الإسرائيلي إلا لغة المقاومة لردع عدوانيته في فلسطين التي تمثل بالنسبة الينا عاشوراء هذه الامة في عصرنا الراهن – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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July 20 2023 - 16:38

الرئيس نبيه بري : ليس هناك من لغة يفهمها العدو الإسرائيلي إلا لغة المقاومة لردع عدوانيته في فلسطين التي تمثل بالنسبة الينا عاشوراء هذه الامة في عصرنا الراهن

منذ 2 ساعة 20 July، 2023
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