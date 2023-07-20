ما هي اسباب نمو “العظمة” في القدمين؟

أعلن الدكتور رشيد بلحميدي أخصائي جراحة العظام، أن الكثيرين يفضلون في موسم الحر ارتداء أحذية مفتوحة وخفيفة. لذلك يلاحظون بعدها ظهور تغيرات معينة في اقدامهم.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن التغيرات الأكثر انتشارا هي نمو “العظمة” في القدمين أو Hallux valgus (تشوه اصبع القدم الكبير).

ووفقا له، دائما أي تشوهات بما فيها بروز “عظمة” على اصبع القدم الكبير له أسبابه.

ويقول: “عادة ما يتطور إبهام القدم الأروح على خلفية القدم المسطحة المستعرضة وغالبا عند النساء، لأن هذا المرض مرتبط بالتغيرات الهرمونية. و هناك ثلاث فترات يمكن أن يزداد فيها ظهور ونمو “العظمة”- البلوغ والحمل وما بعد انقطاع الطمث، وبالإضافة إلى ذلك، هناك أمراض تتميز بنشوء عقد “كوز عظمي” على اليدين والقدمين.

ويقول: “من بين هذه الأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض يدمر فيه الجهاز المناعي المفاصل الصغيرة ويشوهها ويشكل عقيدات هيبردين وبوشارد (نمو العظام على سلاميات الأصابع). النقرس – مرض استقلابي يسبب تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، ما يزيد من حجمها. ويعتبر الاستعداد الوراثي أو الاضطرابات الأيضية أو أمراض الكلى، من أسباب الإصابة به”.

ويشير الطبيب، إلى أنه في كثير من الأحيان ، يحدث إبهام القدم الأروح (تشوه اصبع القدم الكبير) عند الأشخاص الذين يشاركون بشكل احترافي في رقص الباليه أو الجمباز الإيقاعي أو التزلج على الجليد. بالنسبة إلى راقصات الباليه ولاعبي الجمباز ، فإن سبب التشوه ناجم عن الحمل الزائد في القوس الأمامي للقدم بسبب المشي على أنصاف أصابع القدم ، بالنسبة للمتزلجين على الجليد – بسبب هيئة حذاء التزلج.

ويقول: “لكي تكون القدمان سليمتين وجميلتين، يجب اختيار الأحذية الملائمة، والتقليل من ارتداء أحذية بكعب عالٍ أو الأحذية غير الثابتة مثل الشبشب. كما يمكن تقويم التشوهات بارتداء احذية مع ضبانات تقويم خاصة لكل شخص تمنع حدوث وتطور التشوه في اصبع القدم الكبير”.

المصدر: روسيا اليوم