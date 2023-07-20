الشيخ قاسم: مشكلة المقاومة مع العدو وليس مع أيّ أحد في لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ مشكلة المقاومة مع العدو وليس مع أيّ أحد في لبنان، قائلًا: “نريد من خلال المقاومة أن نصنع مستقبل أجيالنا وأن نحمي بلدنا وأن نمنع فرض الخيارات الأخرى علينا”، ولفت إلى أنّه: “هل كان يمكن لنا أن نواجه التحديات الكبرى بمختلف المجالات لو لم يكن هناك جمهور متعاون ومترابط ومتماسك”.

وخلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي – الليلة الثانية من محرم، بباحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر الشيخ قاسم أنّ “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وليس لدينا طرح تعديل الدستور والطائف”، وقال: “لا للتقسيم المباشر وغير المباشر ولا للفيدرالية ولا للتخلي على أيّ شبر من الأرض والماء والنفط”.

ورأى الشيخ قاسم أنّه “ليس صحيحًا القول أنّ لكم لبنانكم ولنا لبناننا، هناك لبنان واحد لكلّ اللبنانيين من دون تمييز بين واحد وآخر مهما كانت هويته الفكرية”. وتابع: “عندما يُطبّق اتفاق الطائف بشكلٍ أفضل يحقق الكثير من الأهداف والمهم أن نحاسب المرتكبين”.

وعلى صعيد آخر، قال الشيخ قاسم “سمعت أن هناك عددًا من النواب لديهم فكرة بتقديم شيء له علاقة بموضوع الشذوذ الجنسي واحترام حرية الرأي والتعبير.. لا أريد ان أفصل اليوم علّهم يسحبوا فكرتهم”.

وهنّأ الشيخ قاسم رابطة التعليم الثانوي على رفضها المشاركة في الورشة التي دعت إليها منظمة “الدولية للتربية” حول “الشذوذ الجنسي”، ودعا بقية الروابط أن تحذو حذوها، لافتًا إلى أنّ منظمة “الدولية للتربية” قدّمت 800 دولار لكل رابطة و40 دولار لكل مدعو يشارك في الورشة.

المصدر: قناة المنار + موقع الهدهد