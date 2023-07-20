الشيخ قاسم: نحن نعتبر أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وليس لدينا طرح تعديل الدستور والطائف – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2023 - 00:14

الشيخ قاسم: نحن نعتبر أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وليس لدينا طرح تعديل الدستور والطائف

منذ 2 ساعة 19 July، 2023
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