السيد نصرالله : اخترنا هذا العام عنوان كربلاء طريقنا إلى المهدي، فكربلاء تعلمنا آداء التكليف وطاعة الولي ونصرة الحق والتضحية بالأنفس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 23:40

السيد نصرالله : اخترنا هذا العام عنوان كربلاء طريقنا إلى المهدي، فكربلاء تعلمنا آداء التكليف وطاعة الولي ونصرة الحق والتضحية بالأنفس

منذ 1 ساعة 18 July، 2023
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