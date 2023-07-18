السيد نصرالله : التحديات تواجه المسلمين بإسلامهم ومقدساتهم ونبيّهم وبمصائرهم ووجودهم وكراماتهم وتحدياتهم الوطنية في كل بلد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 23:40

السيد نصرالله : التحديات تواجه المسلمين بإسلامهم ومقدساتهم ونبيّهم وبمصائرهم ووجودهم وكراماتهم وتحدياتهم الوطنية في كل بلد

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
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