السيد نصرالله : فقدنا عالمًا ومجاهدًا وأبًا من جيل المؤسسين هو سماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 23:40
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الرئيس بري بمناسبة حلول العام الهجري وعاشوراء: يجب إستحضار القيم التي تمثلها هاتان المحطتان في تاريخ الإنسانية
الشيخ أحمد قبلان في رسالة العام الهجري الجديد وشهر محرم: أكبر أعداء الوطن هو الفراغ والنعرات الطائفية ونزعة التقسيم
المفتي دريان في رسالة رأس السنة الهجرية: ما يجري من شغور رئاسي وتصريف أعمال معيب بحق كل من يعرقل انجاز هذه الاستحقاقات
بوحبيب يلتقي القائم باعمال السفارة السورية ويبلغه رغبة لبنان تشكيل وفد من الخارجية لزيارة دمشق وبحث ملف النازحين
النائب بو صعب من معراب: جعجع غير مقتنع بطاولة حوار تقليدية ومن الضروري الإسراع في التوصل إلى حل ينهي الفراغ الرئاسي
مودع يقتحم بنك "الاعتماد" في بلدة شحيم باقليم الخروب وهو يحمل قنبلة يدوية ويطالب بوديعته التي تبلغ حوالي 35 الف دولار
المودع يوسف رضا يقتحم فرع بنك بيروت والبلاد العربية في بنت جبيل للمطالبة بوديعته ويخرج بعد استلام 7 آلاف دولار منها
حركة حماس: نحذر الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الاقصى الذي سيبقى اسلاميا خالصا وسندافع عنه بكل السبل المتاحة
فصائل المقاومة الفلسطينية: من يعتقد ان التماهي والتعاون مع الاحتلال سيجهض المقاومة واهم
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو لتكثيف الرباط والتصدي لعدوان واقتحامات الاحتلال للمسجد الاقصى
مئات الصهاينة يغلقون شوارع مركزية في تل أبيب ومدن كبرى في الكيان احتجاجاً على خطة ما يسمى "الإصلاح القضائي"
اعلام العدو: 161 ضابطا في مقر سلاح الجو يبلغون قادتهم رفضهم الخدمة اعتبارا من اليوم بسبب خطة تعديل القضاء
الرئيس الاميركي يلتقي رئيس الكيان الصهيوني في البيت الابيض: التزام واشنطن تجاه "اسرائيل" راسخ
رئيس الكيان الصهيوني: العلاقات مع واشنطن لن تنكسر رغم بعض الخلافات ونؤكد على اهمية الدور الاميركي في اندماجنا بالمنطقة
"وول ستريت جورنال" عن محمد بن سلمان: الامارات طعنتنا في الظهر وسأري الاماراتيين ما يمكنني فعله بهم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجدة في اطار جولته على الدول الخليجية
الامم المتحدة: هناك مجموعة من الافكار بشأن كيفية ايصال الحبوب من أوكرانيا وروسيا الى العالم
البيت الابيض: استهداف روسيا لموانئ اوديسا وانسحابها من اتفاق الحبوب يزيد من شح الغذاء عالميا
لافروف ونظيره التركي يبحثان هاتفيا خيارات اخرى لإمدادات الحبوب للدول المحتاجة بعد انتهاء سريان صفقة الحبوب
الخارجية الروسية: العقوبات البريطانية الجديدة ضد روسيا هي نفاق صارخ واعمال عدائية لن تؤثر على سياسة روسيا
وزير الحرب الاميركي: سنبذل كل ما بوسعنا لتزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي والذخائر
رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة: الهجوم الاوكراني المضاد بطيء وسيكون صعبا وستكون له تكلفة عالية
رئيس جنوب افريقيا: روسيا اوضحت ان اعتقال بوتين خلال قمة البريكس المقرر عقدها الشهر المقبل سيكون بمثابة إعلان حرب
السيد نصرالله : فقدنا عالمًا ومجاهدًا وأبًا من جيل المؤسسين هو سماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي
منذ 2 ساعة
18 July، 2023
السيد نصرالله
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