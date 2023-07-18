الكرملين يعرب عن استعداده لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا.

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول موقف موسكو من دعم البلدان المحتاجة، وما إذا كان استعداد روسيا لدعم البلدان المحتاجة مجانا، وإمكانية أن يحل ذلك محل إمدادات الحبوب الأوكرانية، التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، حيث تابع أن “أفقر الدول الإفريقية حصلت على أقل القليل من صفقة الحبوب”، إلا أن روسيا لا تزال مستعدة لاستبدال توريد الحبوب الأوكرانية للدول المحتاجة مجانا حتى بعد الانسحاب من صفقة الحبوب.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن قضية إمدادات الحبوب من روسيا إلى إفريقيا ستتم مناقشتها في القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في مدينة بطرسبرغ نهاية تموز/يوليو الجاري، مؤكدا على أن روسيا على اتصال بشركائها الأفارقة، وتابع أن هذه الاتصالات سوف تستمر.

وأكد بيسكوف، أن دول الاتحاد الأوروبي تصرفت بوقاحة وبدون حياء أو ضمير، برفضها الوفاء بتنفيذ شروط صفقة الحبوب.

وكان الرئيس الروسي قد صرح مرارا وتكرارا بأنه بموجب صفقة الحبوب، فإن معظم الحبوب الأوكرانية ذهبت، خلافا للاتفاقية، إلى الدول المزدهرة تماما في الاتحاد الأوروبي، فيما تتلقى أوكرانيا أرباحها من النقد الأجنبي من بيعها، بينما لا تصل أي من هذه الشحنات إلى الدول الإفريقية، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه، ومنذ بداية الصفقة تم نقل 32.8 مليون طن في إطار صفقة الحبوب، حصل منها الاتحاد الأوروبي على 12.37 مليون طن، دول آسيا على 10.93 مليون طن، فيما حصل الشرق الأوسط على 5.14 مليون طن، ومنطقة شمال إفريقيا على 3.24 مليون فقط. فيما كان نصيب منطقة إفريقيا الاستوائية 0.78 مليون طن وأوروبا الشرقية 0.36 مليون طن.

المصدر: وكالات