ما هو السؤال الاصعب في مقابلة العمل؟ وكيف تجيب عليه؟

“حدثني عن نفسك”..هو أحد الأسئلة الشائعة وكذلك الخادعة والصعبة في مقابلات العمل.

ومع ذلك فإنه أحياناً ما يطرح مديرو التوظيف هذا السؤال لتقييم مستويات الثقة لدى المتقدمين للوظيفة والتعرف على أهدافهم وأولوياتهم.

ويقول وليام فاندربليمين الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث Vanderbloemen Search Group في تصريحات لـCNBC MakeIt إنه عندما تجري مقابلة للحصول على الوظيفة فإنك تقوم بالتسويق لنفسك..وأن أفضل طريقة لذلك هي أن تقول الحقيقة.

وعلى مدار مسيرته المهنية، أجرى فاندربليمين مقابلات عمل مع أكثر من 30 ألف مرشح للوظائف، كما كتب العديد من الكتب في كيفية بناء حياة مهنية ناجحة.

وأضاف: ولأن سؤال “حدثني عن نفسك” عادة ما يُطرح في بداية المقابلة، فإنه يعد فرصة عظيمة لتترك انطباعاً أولياً قوياً لمدير التوظيف.

ويشبّه فاندربليمين الإجابة على هذا السؤال بحديث المصعد (استغلال حيز زمني قصير من أجل تقديم الذات والترويج لمشروع معين إلى مدير شركة أو مستثمر محتمل). إذ يرى أنه من المهم أن تلقي الضوء خلال فترة زمنية قصيرة على نقاط قوتك والخبرات الماضية ذات الصلة، وسبب حماستك لتلك الوظيفة.

ما الإجابة المنتظرة على هذا السؤال؟

ويقول فاندربليمين إنه يبحث عن الوعي الذاتي في المتقدمين للوظيفة عند طرح هذا السؤال عليهم، “المرشحون المميزون هم من يظهرون لي أيضاً أين تكمن نقاط قوتهم..ونوع العمل الذي يكتسبون الطاقة منه بشكل طبيعي”.

من المهم أيضاً تكييف الإجابة على هذا السؤال بما يتلائم مع الوظيفة التي تتقدم لها، مع التركيز على المهارات والخبرات الأكثر صلة بالموضوع.

على سبيل المثال، إذا كنت تتقدم لوظيفة مدير للموارد البشرية، عليك تفسير سبب حبك للتواصل مع الناس.

وواصل فاندربليمين: إذا تمكنت من الإظهار للمحاور سبب سلوكك طرق معينة..وكيف يتماشى ذلك مع توقعات الوظيفة التي أنت مرشح لها، عند ذلك ستذهلهم.

المصدر: cnbcarabia