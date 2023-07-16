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July 16 2023 - 15:40

العثور على جثث في معسكر للتخييم في ولاية كولورادو الأمريكية

منذ 20 mins 16 July، 2023
مخيم
أخبار دولية - الولايات المتحدة

تم العثور على 3 جثث متحنطة بدون علامات تدل على تعرضها للعنف، في معسكر للتخييم في جبال روكي بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت مصادر أميركية محلية “عثر أحد السائحين على جثة مجهولة الهوية في معسكر يقع في منطقة غابات نائية، وقام بإبلاغ الشرطة التي عثرت لاحقا في مكان الحادث على رفات شخصين آخرين”.

وذكرت المصادر أنه “تم العثور على جثتين داخل خيمة صغيرة بسحاب، وكانت الثالثة في الخارج”، وتابعت “في نفس المكان تم العثور كذلك على أغراض شخصية ومظلة مثبتة فوق موقد للنار”، وقالت “طبعا هذا ليس بالأمر الاعتيادي الذي يمكن أن يحدث في أي مكان في أي وقت”.

وذكرت المصادر أن “المحققين لم يلاحظوا أي شيء في مكان الحادث من شأنه أن يشير إلى حدوث جريمة محتملة، كما لم تكن هناك أسلحة أو علامات لحدوث عنف وقت وقوع الوفيات”.

المصدر: روسيا اليوم

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