وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 730 جنديا خلال الـ24 ساعة الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2023 - 15:40

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 730 جنديا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

منذ 2 ساعة 16 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة