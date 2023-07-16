حماس نوهت بعملية تقوع: رد طبيعي على جرائم الاحتلال.. والمقاومة مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2023 - 12:04

حماس نوهت بعملية تقوع: رد طبيعي على جرائم الاحتلال.. والمقاومة مستمرة

منذ 1 ساعة 16 July، 2023
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