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July 16 2023 - 12:02

العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة والقدس المحتلتين

منذ 3 ساعة 16 July، 2023
العدو الاسرائيلي
فلسطين

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو اعتقلت 8 فلسطينيين خلال مداهمات بمحافظات الضفة والقدس، فجر اليوم”.

والمعتقلون هم:  سالم محمد الهريمي- أبو نجيم جنوب بيت لحم، الطالب في جامعة النجاح عز الدين ريحان- تل غرب نابلس، الاسير المحرر مالك اشتية- نابلس، أحمد يدك- قوصين غرب نابلس، جميل السلوادي- القدس، أحمد جميل السلوادي- القدس، محمد علي طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم وعبد المالك أبو صلاح- عرابة جنوب جنين.

المصدر: فلسطين اليوم

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