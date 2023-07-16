العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو اعتقلت 8 فلسطينيين خلال مداهمات بمحافظات الضفة والقدس، فجر اليوم”.

والمعتقلون هم: سالم محمد الهريمي- أبو نجيم جنوب بيت لحم، الطالب في جامعة النجاح عز الدين ريحان- تل غرب نابلس، الاسير المحرر مالك اشتية- نابلس، أحمد يدك- قوصين غرب نابلس، جميل السلوادي- القدس، أحمد جميل السلوادي- القدس، محمد علي طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم وعبد المالك أبو صلاح- عرابة جنوب جنين.

المصدر: فلسطين اليوم