تشييع الفقيد المجاهد علي توفيق الموسوي

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية في البقاع الفقيد المجاهد علي توفيق الموسوي .

موكب التشييع انطلق من امام حسينية بلدة قرحا في البقاع الشمالي تتقدمه الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج) وحملة الرايات وصور القادة. وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية، جاب النعش شوارع قرحا وصولاً الى جبانتها حيث أقيمت مراسم تكريمية أدت خلالها ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للنهج المقاوم.

بعدها أمّ الشيخ ماهر امهز الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى في الثرى الى جانب من سبقه من رفاق الجهاد والشهادة.