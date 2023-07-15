القناة 12 الصهيونية عن الطبيب الشخصي لنتنياهو: حالته جيدة ومستقرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2023 - 20:04

القناة 12 الصهيونية عن الطبيب الشخصي لنتنياهو: حالته جيدة ومستقرة

منذ 2 ساعة 15 July، 2023
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