الكرملين: روسيا لم تصدر أي بيان بعد حول تمديد صفقة الحبوب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2023 - 20:04

الكرملين: روسيا لم تصدر أي بيان بعد حول تمديد صفقة الحبوب

منذ 55 mins 14 July، 2023
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