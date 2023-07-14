مراسل المنار: العدو يلقى قنبلة صوتية ويطلق 3 رصاصات في الهواء قرب مراسل قناة NBN حسن فقيه أثناء إجرائه تقريرا حول عدوان تموز بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2023 - 20:02

مراسل المنار: العدو يلقى قنبلة صوتية ويطلق 3 رصاصات في الهواء قرب مراسل قناة NBN حسن فقيه أثناء إجرائه تقريرا حول عدوان تموز بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص

منذ 2 ساعة 14 July، 2023
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