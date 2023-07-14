مراسل المنار: العدو يلقى قنبلة صوتية ويطلق 3 رصاصات في الهواء قرب مراسل قناة NBN حسن فقيه أثناء إجرائه تقريرا حول عدوان تموز بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2023 - 20:02
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وفاة آية الله العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي صباح اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض
مراسم تشييع العلامة الراحل تجرى عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة في مجمع السيدة الزهراء (ع) ـ صيدا
حزب الله ينعى العلامة الراحل: فقدانه خسارة كبيرة لأهل العلم والمقاومة التي أحبها وآمن بها طوال عمره
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نعى الشيخ النابلسي: كان من الملتزمين قضايا الوطن والأمة ونصرة المقاومة ودعم قضية فلسطين
إجتماع بين ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية وقيادة الجيش اللبناني وممثلين عن اليونيفيل في السراي الحكومي
المجتمعون ناقشوا أفضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل في لبنان ومعالجة الثغرات الميدانية وتم الاتفاق على اجتماعات أخرى
رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل مصطفى الفوعاني: لبنان مدعو الى فتح حوار مباشر مع سوريا لا سيما في ملف النازحين
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: قرار البرلمان الأوروبي بدعم إبقاء النازحين السوريين في لبنان قرار سلبي
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: القرار الأوروبي مخالف لسيادة لبنان ومرفوض وندعو الدول لتأمين عودة النازحين
الشيخ علي دعموش: تراكم الأزمات الداخلية والعجز عن حلها وضع البلد على حافة الانهيار على كل المستويات
الشيخ علي الخطيب: موقف البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين يشكّل اعتداءً على السيادة اللبنانية
الشيخ أحمد قبلان للقوى السياسية: لعدم الانخداع بواشنطن والمطلوب تسوية رئاسية على شخصية وطنية شجاعة
الشيخ ماهر حمود: ندين موقف البرلمان الأوروبي وهو يمنع عمليا إعادة إعمار سوريا وعودة الحياة الطبيعية
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية مستمرة في تنفيذ مهماتها لحماية السلم الأهلي والاستقرار
الأمن العام اللبناني: مباشرة العمل بشعبة التسويات للعرب والأجانب الراغبين بالتسوية قبل المغادرة لدى دائرة مطار بيروت
مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في قرية أم صفا برام الله
وسائل إعلام فلسطينية: نحو 50 ألف مصلِّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم مضايقات الاحتلال
قوات الاحتلال تعتقل الشاب صهيب سمرين من سكان حي الثورة ببلدة سلوان أثناء توجهه للمسجد الأقصى
جيش الاحتلال يقرر هدم منزل محمد زلباني منفذ عملية الطعن على حاجز شعفاط بالقدس في شباط الفائت
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: إيران ستتصدى بقوة لكل المتطاولين عليها لزعزعة أمنها واستقرارها
رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسؤولة ويجب أن تحاسب عن الجرائم المرتكبة تحت قيادتها
الصليب الأحمر الدولي: هناك حاجة إلى استجابة إنسانية عاجلة في السودان في ظل غياب الحل السياسي
كبير الدبلوماسية الصينية: الموقف الياباني باعتبارنا تهديدا وأكبر تحد استراتيجي لا ينسجم مع علاقات البلدين
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية نفذت عدة محاولات فاشلة للهجوم على محوري دونيتسك وكراسني ليمان خلال اليوم الماضي
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك 280 عسكرياً وعلى محور كراسني ليمان 90
سي ان ان عن مسؤول أمريكي: الذخائر العنقودية دخلت سريعاً إلى أوكرانيا لأنها كانت موجودة بالفعل في أوروبا
سفارة روسيا في واشنطن: قوات أوكرانيا لن تلتزم بأي قيود خلال استخدام القنابل العنقودية لأنها يائسة جراء الخسائر
مراسل المنار: العدو يلقى قنبلة صوتية ويطلق 3 رصاصات في الهواء قرب مراسل قناة NBN حسن فقيه أثناء إجرائه تقريرا حول عدوان تموز بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص
منذ 2 ساعة
14 July، 2023
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