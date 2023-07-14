الخارجية الروسية: لافروف يزور تايلاند في 15 تموز/ يوليو ويعقد محادثات مع وزير الخارجية التايلاندي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2023 - 16:52

الخارجية الروسية: لافروف يزور تايلاند في 15 تموز/ يوليو ويعقد محادثات مع وزير الخارجية التايلاندي

منذ 1 ساعة 14 July، 2023
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