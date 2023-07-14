العدو الاسرائيلي نفذ حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الاسرائيلي فجر اليوم الجمع حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وشنت حملة مداهمات لعدة منازل”، وأشارت الى أن “قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للبلدة الأسير المحرر خالد طلال سرور”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى بدر عقب اقتحام منزله بمنطقة جبل الشريف بمدينة الخليل”، وتابعت “كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان والاحتلال عقب اقتحامه للبلدة”.

وبالتوازي، لفتت المصادر الى أن “صافرات الإنذار دوت في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد الاشتباه بقوات خاصة بالمخيم”.

وافادت المصادر ان “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وداهمت عدة منازل في البلدة”.

المصدر: فلسطين اليوم