السيد الطبطبائي زار مقر “جبهة العمل”.. وتأكيد على وجوب نصرة القضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 21:38

السيد الطبطبائي زار مقر “جبهة العمل”.. وتأكيد على وجوب نصرة القضية الفلسطينية

منذ 2 ساعة 13 July، 2023
السيد الطبطبائي زار مقر جبهة العمل
لبنان

زار ممثل الإمام الخامنئي السابق في سوريا السيد أبو الفضل الطبطبائي مقر جبهة العمل الإسلامي في بيروت، حيث كان في استقباله المنسق العام للجبهة في لبنان الشيخ زهير الجعيد.

وتم البحث في الشؤون الإسلامية العامة وفي المواضيع التي تتفاعل فيها مسألة الوحدة الإسلامية القرآنية بعيداً عن التقوقع المذهبي.

وأكد الجانبان على “أهمية هذه الوحدة لا سيما أن الأمة الإسلامية تتعرض لهجمات وحروب شتى تمس العقيدة وكتاب الله المقدس والرسول الأكرم”، وشددا على “وجوبية نصرة القضية الفلسطينية”، ونددا “بعودة الاحتلال إلى الجزء الشمالي من قرية الغجر”.

المصدر: قناة المنار

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