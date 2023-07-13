لافروف: لدينا خطط كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات بين روسيا ودول “آسيان” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 12:40

لافروف: لدينا خطط كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات بين روسيا ودول “آسيان”

منذ 2 ساعة 13 July، 2023
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