لافروف: لدينا خطط كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات بين روسيا ودول “آسيان” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 12:40
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: التعرض للخيمة أمر لن نسكت عنه والإسرائيلي يعلم هذا الأمر
السيد نصرالله: العدو الإسرائيلي ضم القسم الشمالي من بلدة الغجر سابقاً والخيم أضاءت من جديد على كامل الوضع على الحدود
السيد نصرالله: نحن وضعنا خيمتنا في أرض لبنانية محتلة في مزارع شبعا والإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بخطوة ميدانية تجاهها
السيد نصرالله: لا يوجد شيء اسمه ترسيم حدود برية مع العدو والحدود واضحة منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني وإحتلال فلسطين
السيد نصرالله: ما يجري الآن ليس ترسيم حدود وكثير من القوى التي تسمي نفسها سيادية تصمت على التعدي الإسرائيلي في الغجر
السيد نصرالله: يجب أن يكون موقف لبنان حاسماً ويجب العمل على تحرير الغجر والجهد يجب أن يكون متكاملاً بين الجيش والمقاومة
السيد نصرالله: نستطيع أن نستعيد أرضنا المحتلة بالغجر وهذا الأمر يجب أن يتحقق وهذه الأرض لن تترك للإسرائيلي
السيد نصرالله: الشخص الذي أقدم على حرق المصحف على علاقة بالموساد والعقل الصهيوني يريد فتنة بين المسلمين والمسيحيين
الأمين العام لحزب الله: تنديد الكنائس ورجال الدين المسيحيين كان أمراً مهماً جداً ويساعد على قطع طريق الفتنة
السيد نصرالله: الدول الغربية لا يعنيها المقدسات ولا الرموز والتهديد بقطع العلاقات مع السويد هو الذي يجعل هؤلاء يتراجعون
السيد نصرالله: مشروع الشرق الأوسط الكبير سقط في لبنان عام 2006 واستكمل بالمقاومة الفلسطينية في غزة وبالمقاومة العراقية
السيد نصرالله: فشل عدوان تموز منع الولايات المتحدة من تحقيق الأهداف السياسية المرسومة للبنان والمنطقة
السيد نصرالله: انتصار تموز أسس لميزان ردع قوي ما يزال يعمل منذ 17 عاماً بمقابل تآكل قوة الردع لدى العدو
السيد نصرالله: انتصار الـ 2000 أنهى "اسرائيل الكبرى" وانتصار 2006 أنهى "اسرائيل العظمى" وعزز ميزان الردع الحامي للبنان
السيد نصرالله: لا نسعى إلى تعديل الطائف وإلغاء المناصفة وهذا الكلام كذب وتضليل وهدفه توتير الأجواء
السيد نصرالله: لم نطالب بتشريع قانوني لسلاح المقاومة وهذا ليس من مصلحة لبنان ولم نطلب ضمانات دستورية ومكتوبة
السيد نصرالله: الضمانة الحقيقية التي نطلبها هي نفس شخص الرئيس وموضوعنا انتخاب رئيس للجمهورية
السيد نصرالله: لم نجر صفقة مع الرئيس ميشال عون لإنتخابه رئيساً للجمهورية ولم نطلب أي شيء والسبب أن لدينا ثقة بشخصه
السيد نصرالله: نحن نؤمن بأن الوزير فرنجية شخص صادق وشجاع ووفي ولا يغدر ولديه مواصفات تؤهله ليكون رئيساً للجمهورية
السيد نصرالله: الفيدرالية والتقسيم ليست حلا في لبنان ومصير البلد وشرط وجوده وبقائه هي الدولة والحوار بين اللبنانيين
مقاومون فلسطينيون يتصدون لاعتداءات قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها لعدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة
سرايا القدس كتيبة طولكرم تستهدف تجمعاً لقوات الاحتلال عند بوابة شويكة بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم
النائب فادي علامة: قرار البرلمان الأوروبي حول النزوح سيكون بندًا رئيسيًا في جلسة للجنة الشؤون الخارجية
النائب فيصل كرامي حول قرار البرلمان الاوروبي ابقاء النازحين السوريين في لبنان: ليست له أية قيمة
الوزير نصار: دخل إلى لبنان منذ أول حزيران حتى اليوم ما يقارب 700 ألف وافد
القاهرة تستضيف قمة دول جوار السودان تزامنا مع تجدد الاشتباكات بالخرطوم
الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة التحقق من مسألة الهجمات الإلكترونية وعدم نشر معلومات كاذبة
وزارة الطوارئ الروسية: إحباط محاولتين للقوات الأوكرانية للإنزال على الضفة اليسرى من النهر بمقاطعة خيرسون
لافروف: موسكو تدرس مقترحات دول إفريقيا والصين والبرازيل حول تسوية الأزمة في أوكرانيا
لافروف: لدينا خطط كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات بين روسيا ودول “آسيان”
منذ 2 ساعة
13 July، 2023
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