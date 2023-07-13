نقابة موظفي الخليوي علّقت الإضراب بعد التزام إدارتي “ألفا” و”تاتش” تنفيذ المطالب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 13 2023 - 12:40

نقابة موظفي الخليوي علّقت الإضراب بعد التزام إدارتي “ألفا” و”تاتش” تنفيذ المطالب

منذ 2 ساعة 13 July، 2023
تاتش - الفا
لبنان

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي تعليق التوقف عن العمل “بعد ما التزمت إدارتا ألفا وتاتش تطبيق عقد العمل الجماعي وانصاف جميع الموظفين”.

وجاء في بيان صادر عن النقابة: “بناءً على الاجتماعات والاتصالات التي جَرَت بين النقابة وإدارتي ألفا وتاتش حتى ساعة متأخِّرة، والتي نَتَجَ عنها تأكيدُ مجلس إدارة كل من الشركتين على إنصافِ جميع الموظَّفين، وفقاً لعقدِ العملِ الجماعيّ، نهاية هذا الشهر، والسعيّ المستمرّ لتحقيقِ الأقصى من القيمة الفعليّة للرواتب تباعاً، لذلك، تُعلِنُ النقابة تعليقَ التوَقُّف عن العمل وتطلب من جميع الموظَّفين مزاولة أعمالهِم كالمُعتاد بدءًا من اليوم الخميس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

أخبار موقع المنار

نقابة موظفي الخليوي: اجتماع حاسم صباح الجمعة

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان لها الخميس ان “اجتماعا حاسما سيعقد صباح الجمعة يحدد مصير الخطوات التي ستتخذها في ضوء مطالبتها بإيجاد الآليات المناسبة التي تحفظ القيمة الفعلية للرواتب”. واشار البيان الى انه “عقد اليوم(الخميس) إجتماع مشترك بين النقابة وإدارتي الف وتاتش، وبناء على هذا ...