السيد نصرالله : الوزير سليمان فرنجية يحظى بثقتنا كمرشح للرئاسة ولا يطعن ظهر المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2023 - 00:50

السيد نصرالله : الوزير سليمان فرنجية يحظى بثقتنا كمرشح للرئاسة ولا يطعن ظهر المقاومة

منذ 3 ساعة 12 July، 2023
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