السيد نصرالله : العدو يعتبر الدفاع الجوي في حزب الله الذي يمنع تحلق المسيرات وخروقاته الجوية استفزازاً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 22:06

السيد نصرالله : العدو يعتبر الدفاع الجوي في حزب الله الذي يمنع تحلق المسيرات وخروقاته الجوية استفزازاً

منذ 16 mins 12 July، 2023
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