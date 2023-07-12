السيد نصرالله : أدعو لاحصاء الخروق الاسرائيلية برا وبحرا وجوا وما يدّعي العدو بأنها خروقات لبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 22:06

السيد نصرالله : أدعو لاحصاء الخروق الاسرائيلية برا وبحرا وجوا وما يدّعي العدو بأنها خروقات لبنانية

منذ 17 mins 12 July، 2023
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