مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن “الحرب العالمية الثالثة تقترب”، مشددا على أن “روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية”.

وقال مدفيديف إن “النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة الناتو اليوم، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة”، ولفت إلى أن “العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف”، وتابع أن “أهم تلك الأهداف يتمثل في رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو”.

واعتبر مدفيديف ان “كل المساعدات الغربية لنظام كييف بمختلف الأسلحة، وآخرها الذخائر العنقودية، مآلها طريق مسدود”، وأضاف “ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح، العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأحد تلك الأهداف هو رفض انضمام مجموعة نازيي كييف إلى حلف الناتو، وهو ما أصررنا عليه من البداية، ويعتبر أمرا مستحيلا بالنسبة لنا”، وأشار إلى أن “هذا الهدف يعني أنه سيتعين على روسيا التخلص من هذه المجموعة”، مشددا على “ضرورة إتمام هذه الخطة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في أوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم