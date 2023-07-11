الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في سهل إيعات على خلفية الاشكال في حي الشراونة وآخرين في بياقوت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 18:56

الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في سهل إيعات على خلفية الاشكال في حي الشراونة وآخرين في بياقوت

منذ 20 mins 11 July، 2023
شعار الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:” إلحاقًا للبيان السابق حول عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك بتاريخ 10 /7 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 11 /7 /2023 في منطقة سهل إيعات – بعلبك المواطنين (ه.ع.) و(خ.ع.) والسوريين (ش.ف.) و(ط.خ.) لإطلاقهم النار على دورية للجيش أثناء عمليات الدهم ما أدى إلى إصابة عسكريين بجروح طفيفة، إضافة إلى تشكيلهم عصابة خطف وترويج مخدرات، ومشاركتهم في عملية خطف شخص من الجنسية السعودية بتاريخ سابق.

كما ونفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بياقوت – المتن عمليات دهم لمنازل متورطين في إشكال وقع بتاريخ 10 /7 /2023 ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، وأوقفت 6 أشخاص وضبطت سيارة وبندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسًا حربيًّا، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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