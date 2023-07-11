جريح جراء إصطدام سيارة بدراجة نارية في سير ـ الضنية

أصيب سائق دراجة نارية بجروح ، في حادث سير وقع نتيجة إصطدام سيارة بدراجة نارية على الطريق العام في بلدة سير ـ الضنية. وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام