جريح جراء إصطدام سيارة بدراجة نارية في سير ـ الضنية

أصيب سائق دراجة نارية بجروح ، في حادث سير وقع نتيجة إصطدام سيارة بدراجة نارية على الطريق العام في بلدة سير ـ الضنية. وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أصيب سائق دراجة نارية بجروح ، في حادث سير وقع نتيجة إصطدام سيارة بدراجة نارية على الطريق العام في بلدة سير ـ الضنية. وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
أصيب 5 اشخاص بينهم ثلاثة اطفال وامرأة بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم، نتيجة انحراف سيارتهم واصطدامها بحائط على طريق عام بلدة سير – الضنية. وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم جميعاً ميدانياً.