جريح جراء إصطدام سيارة بدراجة نارية في سير ـ الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 11 2023 - 18:56

جريح جراء إصطدام سيارة بدراجة نارية في سير ـ الضنية

منذ 2 ساعة 11 July، 2023
اخبار امنية
لبنان

أصيب سائق دراجة نارية بجروح ، في حادث سير وقع نتيجة إصطدام سيارة بدراجة نارية على الطريق العام في بلدة سير ـ الضنية. وقد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ونقله الى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

اخبار امنية وحوادث

اصابة 5 اشخاص بينهم 3 اطفال نتيجة انحراف سيارتهم واصطدامها بحائط على طريق عام سير الضنية

أصيب 5 اشخاص بينهم ثلاثة اطفال وامرأة بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم، نتيجة انحراف سيارتهم  واصطدامها بحائط على طريق عام بلدة سير – الضنية. وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم جميعاً ميدانياً.