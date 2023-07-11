الرئيس نبيه بري: مقياس الإنتماء الوطني والدفاع عن السيادة والإستقلال والهوية ليس وجهة نظر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 12:58
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الرئيس نبيه بري في ذكرى عدوان تموز: لعدم التنازل أو التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب إلى رأس الناقورة
الرئيس بري: التحية للمقاومين ولبواسل الجيش اللبناني ولكل المرابطين على حدود وطننا حراسا لأحلامنا وعناوين لقوتنا
الرئيس بري: المجد والخلود لكل الشهداء لدمائهم ولقاماتهم التي استحالت شموسا بها نستظل ونسترشد طريق الصواب الوطني
الرئيس بري: مقياس الانتماء الوطني والدفاع عن السيادة ليس وجهة نظر فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية اسرائيل واطماعها
الرئيس بري: اختلاف السياسيين حول القضايا والملفات والاستحقاقات يجب أن لا يحجب الرؤيا حيال نوايا اسرائيل العدوانية
الرئيس نجيب ميقاتي: الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة ونحن على استعداد للقيام بالترسيم الكامل لحدودنا الجنوبية
وزير الصحة فراس الأبيض: شكلنا فريقا للتحقيق في قضية تعنيف اطفال باحدى الحضانات والحضانة مقفلة لحين صدور نتائج التحقيق
الكنيست الصهيوني يصادق بالقراءة الأولى على مشروع التعديلات القضائية المثير للجدل الذي يحد من سلطات المحكمة العليا
اعلام العدو: احتجاجات تعم إسرائيل فيما يسمى "يوم الشلل الوطني" رفضا للتعديلات القضائية التي صادق عليها الكنيست
اعلام العدو: 300 جندي احتياط من منظومة السايبر يعلنون وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية بسبب خطة إضعاف السلطة القضائية
الاعلام العبري: اعتقال اكثر من 40 متظاهرا من مختلف المدن التي اندلعت فيها مواجهات مع الشرطة
مستوطنون صهاينة يستولون على منزل عائلة صب لبن بالقدس القديمة بعد اخلائه قسراً واعتقال المتضامنين مع أصحابه
اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوة للاحتلال في بلدة عورتا بنابلس عقب اقتحام البلدة واستهداف منازلها بقنابل الغاز
توتر شديد في سجن النقب بعد اقتحام وحدة القمع في ادارة السجن القسم 4 وإخراج الأسرى منه بطريقة استفزازية
القائد العام للجهاد الإسلامي زياد نخالة: اعتقالات السلطة لكوادر الحركة بالضفة الغربية سيفشل لقاء الأمناء العامين القادم
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يبدأ جولة إفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا لتعزير العلاقات الثنائية
مستشار الأمن القومي الأميركي: بايدن يؤيد تسليم طائرات أف16 إلى أوكرانيا وتركيا ويؤيد انضمام الأخيرة للاتحاد الأوروبي
الأمين العام لحلف الناتو: السويد ستصبح عضوا في الحلف بعد موافقة الرئيس التركي إحالة التصديق على انضمامها إلى البرلمان
السفير الروسي في واشنطن: علاقتنا مع الغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية وهو المواجهة بين روسيا وحلف الناتو
كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة الأميركية من عواقب خطيرة إذا كررت طائراتها انتهاك أجواء بيونغ يانغ
الرئيس نبيه بري: مقياس الإنتماء الوطني والدفاع عن السيادة والإستقلال والهوية ليس وجهة نظر
منذ 57 mins
11 July، 2023
الانتماء الوطني
الرئيس بري
السيادة والاستقلال
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