الرئيس بري: عشنا ومتنا حتى أنجزنا اتفاق الطائف وأقول لمن يريد تغيير الطائف فليقعد عاقل أحسن له – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 16:22

الرئيس بري: عشنا ومتنا حتى أنجزنا اتفاق الطائف وأقول لمن يريد تغيير الطائف فليقعد عاقل أحسن له

منذ 40 mins 10 July، 2023
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