السيد صفي الدين: المحقق الكركي هو من شيّد نظرية ولاية الفقيه وأعطاها بعدها الواسع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2023 - 20:24
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السيد هاشم صفي الدين: المرحلة الحالية في لبنان بحاجة إلى علاجات واقعية وشافية يتم فيها لم شمل اللبنانيين
السيد صفي الدين: نحن في قيادة حزب الله لم نناقش تعديل اتفاق الطائف وفي حال طُرح نحن آخر من سيعطي رأيه فيه
تكتل نواب بعلبك-الهرمل: لاعتماد الحوار كوسيلة للخروج من ازمة الفراغ الرئاسي وللتنسيق مع سوريا لحل أزمة النزوح السوري
النائب قبلان قبلان: يجب علينا كابناء هذه الارض ان نلتفت لما يحاك للوطن من مكائد ومشاريع فتن لاسقاط هذه العناوين
ايران: شهيدان من الشرطة في هجوم ارهابي في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد
المدعي العام بمدينة زاهدان: عدد من الارهابيين هاجموا احد مراكز الشرطة بالمدينة واثنين فجرا حزامين ناسفين
الصحة الفلسطينية: إصابة طفل (16 عاما) برصاص بركبته اليسرى أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل في قلقيلية
مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: استمرار حالة التوتر بسجن النقب في أعقاب التدهور الذي طرأ على صحة الأسير المسن رائد بدوان
سرايا القدس: كتيبة عقبة جبر تنفذ عمليات اطلاق نار رشاشة نحو الحواجز في مخيم عقبة جبر
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلماً وما جرى انتهاك للقانون الدولي
إعلام العدو: انطلقت عدة مسيرات في مدن ومناطق إسرائيلية احتجاجا على قانون الإصلاح القضائي المقدم من حكومة نتنياهو
إعلام العدو: الثلاثاء القادم ستنطلق تظاهرات ضخمة إذا تم التصويت بالقراءة الأولى في الكنيست على قانون "الحد من المعقولية"
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يستقبل نظيره الجزائري أحمد عاطف ويبحث معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات
عبداللهيان وعاطف يتفقان على إلغاء التأشيرات السياسية والخدمية بين البلدين
عبداللهيان: اتفقنا مع المشرف على وزارة الخارجية السودانية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات
عاطف: نتمنى ان يكون الاتفاق بين إيران والسعودية عاملا في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة في مواجهة التحديات
وزير الخارجية الجزائري للرئيس الإيراني: الرئيس تبون كلفني إبلاغكم بتصميم بلادنا واستعدادها لتوسيع العلاقات مع إيران
قوات الدعم السريع: الجيش قصف أحياءً سكنية غرب أمدرمان ما تسبب بمقتل 31 شخصاً وإصابة العشرات من المدنيين
الدفاع الروسية: قواتنا احبطت 9 محاولات هجوم اوكرانية في دونيتسك ودمرنا مستودعا لتخزين صواريخ هايمارس
الخارجية الروسية: نقل الذخائر العنقودية إلى كييف يشير إلى اليأس والعجز والفشل في الهجوم الأوكراني المضاد
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستكون شريكة في تلغيم مناطق ومسؤولة عن مقتل ضحايا من خلال نقل ذخائر عنقودية
وكالة تاس: موسكو تطلب اجتماعا لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل لمناقشة تفجيرات أنابيب نورد ستريم
السيد صفي الدين: المحقق الكركي هو من شيّد نظرية ولاية الفقيه وأعطاها بعدها الواسع
منذ 2 ساعة
8 July، 2023
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