السيد صفي الدين: نظرية ولاية الفقيه وضعت على أيدي عاملي لبناني أغنىت إيران وأغنىت العالم الاسلامي ومدته بالقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2023 - 20:24

السيد صفي الدين: نظرية ولاية الفقيه وضعت على أيدي عاملي لبناني أغنىت إيران وأغنىت العالم الاسلامي ومدته بالقوة

منذ 2 ساعة 8 July، 2023
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