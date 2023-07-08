“جبهة العمل”: لتحمل المسؤولية وتلبية حاجات الناس

طالبت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان “الدولة اللبنانية والمسؤولين والقيمين على شؤون البلاد والعباد بضرورة الشعور الجدي بالمسؤولية والعمل والسهر على تلبية حاجات الناس الضرورية”.

وأشارت الجبهة السبت الى “فواتير الكهرباء الخيالية التي فاقت كل تصور”، واوضحت ان “تلك الفواتير التي تبلغ بالملايين لم تكن تأتي فيها الكهرباء إلا ساعتين أو أقل، ما حدا بالمواطن العادي التمني من جديد العودة إلى العتمة”.

وسألت الجبهة “نحن في أي بلد وأي مافيا وكارتيل نعيش ويتحكم بنا وبحياتنا اليومية؟”، وتابعت “أصبح الواحد منا بعد أن كان يتغنى ويتفاخر ببلده لبنان، يتمنى الهجرة إلى بلاد تحترم الإنسان كإنسان وتعامله وتحفظ حقوقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام