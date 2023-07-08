الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن لصواريخ “هيمارس” الأمريكية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخزن ضخم لصواريخ “هيمارس” الأمريكية وإسقاط مقاتلة Su-27 وتدمير 17 مسيّرة على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:

على محور دونيتسك صدت قواتنا تسع هجمات للعدو ودمرت مستودعا ضخما لصواريخ HIMARS، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110 الأوكراني بالقرب من بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك، وقضت على 500 عسكري ودمرت عتادا عسكريا ومدفعي M109 “Paladi ومدفع هاوتزر D-30.

على محور كراسني ليمانسك أحبطت قواتنا أنشطة مجموعة تخريبية بالقرب من بلدة تورسكوي في دونيتسك كما ضربت تجمعا للقوات الأوكرانية وقضت أكثر من 60 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعي هاوتزر D-30 ودمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة في لوغانسك ودونيتسك.

وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا هجوما معاديا وأحبطة أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية.

على محور زابوروجيه تم استهداف تجمعات أوكرانية وإحباط أنشطة مجموعة تخريبة وتصفية أكثر من 170 جنديا أوكرانيا، كما تم تدمير مدفع سيزار فرنسي الصنع، ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفعي Msta-B، ومدفعي D-20، ومدفع Gvozdika، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 65 بالقرب من بلدة أوريخوف.

على محور كوبيانسك تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير رادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع.

على محور خيرسون تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة ومدفع Gvozdika.

في مدينة زابوروجيه تم استهداف محطة وقود للقوات الأوكرانية

تم إسقاط مقاتلة Su-27 في دونيتسك

تم اعتراض 6 صواريخ HIMARS وتدمير 17 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون

المصدر: وكالات