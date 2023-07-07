توقيف قاتل مواطن في عين عنوب ومحرضه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “جريمة هزت قضاء عاليه صباح 20/06/2023 بدأت قصتها عند العثور على شاب من ابناء بلدة عيتات وهو المدعو: أ. ت. (مواليد عام 1980، لبناني) مقتولًا داخل سيارته نوع داتسون في محلة عين عنوب – عاليه وهو مصاب بطلقتين في رأسه.

على الفور، كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء الكشف على مسرح الجريمة والعمل على كشف هوية الفاعل بما أمكن من السرعة، نظرا لغموض هذه الجريمة ومكان تنفيذها على الطريق العام في موقع يسمى كوع الشاغور حيث لا يوجد أبنية او منازل.

ونتيجة المتابعة الحثيثة، كثفت الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها في محيط موقع الجريمة ومكان اقامة المغدور، وتبين أنه غادر منزله في بلدة عيتات حوالى الساعة 6،50 من صباح 20/06/2023. وبوصوله الى بلدة عين عنوب، أقدم مجهول على إطلاق النار عليه وقتله داخل سيارته.

وبنتيجة المتابعة، وبأقل من /24/ ساعة، توصّلت إلى تحديد السيارة المستخدمة في تنفيذ جريمة القتل، وهي نوع مرسيدس تحمل لوحة مزورة يقودها شخص مجهول الهوية تبين أنه يدعى: أ. ش. ع. (مواليد عام 1997، سوري) وهو من سكان مدينة طرابلس ويتردد الى بلدة قرنايل. وتبين أنه لا تربطه بالمغدور أي علاقة مما أثار الشبهات لدى محقّقي الشعبة أن يكون قاتلًا مأجورًا. وأعطيت الاوامر للقوة الخاصة في الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

وبتاريخ 22/06/2023، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من رصده في بلدة ببنين – عكار، حيث نفذت مداهمة للمنزل المتواجد بداخله وتمكنت من توقيفه.

وبتفتيشه، ضبط بحوزته /14/ ليرة ذهبية، ومبلغ 1،360/ دولار أميركي، و/610،000/ ليرة سورية. وتم ضبط المسدس، والسيارة المستخدمين في الجريمة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ جريمة القتل بطلب من المدعو: ن. ب. ف. (مواليد عام 1959، لبناني) والذّي يعمل ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعرفه من سنوات عدّة، وسبق وعمل برفقته حيث عرض عليه الأخير خلال فترة وجوده في لبنان قبل حوالى الشهر قتل (أ. ت.) لأسباب شخصية مقابل مبلغ مالي وليرات ذهبية. وبعد موافقته سلمه مبلغ /5،000/ ألاف دولار أميركي وليرتين ذهبيّتين، ومسدس حربي لتنفيذ الجريمة. وقام بدلالته على موقع منزله وسيارته ومعلومات عن تحركاته.

ويوم تنفيذ الجريمة، قام بمراقبة محيط منزل المغدور والّلحاق به، وبوصوله الى محلة عين عنوب قام بتجاوزه وأطلق النار باتجاهه من داخل سيارته وأرداه قتيلا، وغادر الى منطقة عكار. وفي اليوم التالي قام باستلام /12/ ليرة ذهبية سلمه اياها شخص مجهول من قبله في محلة الباروك قرب مدينة الملاهي، بعد التنسيق هاتفيا مع (ن. ب. ف.) المتواجد في الامارات حينها.

وتمكنت الشعبة من تحديد هوية الشخص المجهول الذي سلم (أ.ش.ع.) الليرات الذهبية في الباروك وتبيّن أنّه يدعى: ن.ب.ف. (مواليد عام 1964، لبناني)، حيث عملت دوريات الشعبة على توقيفه بنفس التاريخ. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المدعو (ن.ب.ف.)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام