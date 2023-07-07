وفد من حزب الله زار مطارنة صيدا: لضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

زار وفد من “حزب الله” برئاسة عضو المجلس السياسي ومسؤول العلاقات المسيحية محمد سعيد الخنسا، الكنائس في صيدا . وضم الوفد كلا من الدكتور عبد الله زيعور والشيخ زيد ضاهر وحسين السارجي.

بداية، الجولة كانت مع راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمّار في مبنى المطرانية في صيدا، في حضور رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبده أبو كسم.

ثم زار الوفد مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك والتقى المطران إيلي بشارة الحداد، في حضور أمين سر المطرانية الأب سليمان وهبي.

واختتمت الجولة بزيارة متروبوليت صيدا ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري بحضور الأب جوزيف خوري.

وأكد الحزب، في بيان، أن “الجولة هي تجسيد للتواصل الذي يجب تعزيزه بين الطوائف ومختلف الجهات والمكونات كافة لما لذلك من تأثير إيجابي كبير على المستويات كافة خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وشدد الوفد على “أهمية تلك اللقاءات في تثمير الأفكار في سبيل إيجاد الحلول والإجابة عن الكثير من التساؤلات حول للأزمات التي يتخبط بها الوطن”، مبديا “حرصه الكبير على احترام الرأي الآخر ووجوده وتمثيله لأنه يشكل غنى كبيرا لبلدنا”، داعيا الجميع “لتحمل المسؤولية وعدم التفريط بقدراتنا وطاقاتنا وصولا للحل المنشود الذي يجب أن يكون حلا داخليا”.

من جهتهم، شكر المطارنة للوفد زيارته مؤكدين أنها “تثبيت للوحدة الوطنية وتساهم في تعزيز التفاهمات في بلد التنوع للوصول إلى حلول داخلية لكل الأزمات التي يعاني منها لبنان”.

كما جرى خلال اللقاءات عرض للمستجدات السياسية. وطالب المجتمعون ب”ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كي ينتظم عمل المؤسسات الدستورية ، والتركيز في تحسين الوضع الاقتصادي وحل مشاكل المواطنين الإجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام