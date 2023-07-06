كتائب القسام: منفذ عملية مستوطنة “كدوميم” هو الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 20:20

كتائب القسام: منفذ عملية مستوطنة “كدوميم” هو الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 6 July، 2023
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