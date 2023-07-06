إعلام العدو : إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 17:26

إعلام العدو : إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس

منذ 1 ساعة 6 July، 2023
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