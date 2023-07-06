إعلام العدو : إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 17:26
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حزب الله: قوات الاحتلال أقدمت على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني
حزب الله: الاجراءات تمثلت بإنشاء سياج وبناء جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود مع فلسطين المحتلة
حزب الله: هذه الاجراءات فصلت القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية وفرضت قوات الاحتلال سلطتها عليها
حزب الله: هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع
حزب الله: ندعو الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لاسيما الحكومة والشعب اللبناني الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال
مراسل المنار: عودة الهدوء التام الى بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا بعد إطلاق العدو 15 قذيفة سقطت في منطقة حرجية مفتوحة
رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي بحث الوضع في الجنوب مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقيادة قوات اليونيفيل
اليونيفيل: رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام على اتصال بالسلطات في لبنان و"إسرائيل" لمنع المزيد من التصعيد
رئيس مجلس النواب نبيه بري يتوقع عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 و17 من الشهر الجاري
الرئيس بري لم يستبعد أن تسبق زيارة لودريان جولة له على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر وربما إيران
نواب حاكم مصرف لبنان: لضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت إلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا
مقتل رجل أمن صهيوني وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار ودهس قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية
بيان حركتي حماس والجهاد: نشيد ببسالة المقاومين في جنين الذين قاتلوا وصمدوا وصبروا حتى دحروا العدو وحطموا هيبة نخبته
بيان حماس والجهاد: هذا الإنجاز للمقاومة لم يكن ليتحقق لولا وحدة شعبنا ومقاتليه في الميدان ما يفرض البناء على هذا الإنجاز
بيان حماس والجهاد: حجم التحديات والمخاطر تتطلب التحرك فورا وسريعا للاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني
بيان حماس والجهاد: الاتفاق على الخطة الوطنية الشاملة واجب وطني مع ضرورة إخراجها الى حيز التنفيذ فورا مع تصاعد المقاومة
خبراء في الأمم المتحدة: الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مدينة ومخيم جنين يمكن تصنيفها جريمة حرب
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل مخيم الفوار جنوب الخليل وجنود العدو يطلقون الرصاص الحي تجاه المواطنين
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بمشاركة الوزير الصهيوني السابق موشيه فيجلين
عشرات آلاف الصهاينة يواصلون احتجاجاتهم ضد حكومة نتنياهو ويغلقون طريقا سريعا رئيسيا في تل أبيب ويشعلون النيران
قائد شرطة تل أبيب يقول إنه سيستقيل بسبب تدخل بعض الوزراء ومطالبته باستخدام القوة ضد المحتجين المناهضين للحكومة
مسؤول عسكري أميركي: 3 طائرات روسية ضايقت طائرات من دون طيار أميركية خلال مشاركتها في مهمة في الأجواء السورية
المسؤول الأميركي: المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات الأميركية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة
مصادر روسية: سقوط قتلى من العسكريين الأوكرانيين والمسلحين الأجانب بضربة صاروخية روسية استهدفتهم في مقاطعة لفيف
الخارجية الروسية: طرد 9 دبلوماسيين فنلنديين وإبلاغ سفير فنلندا أن انضمام هلسكني الى النيتو يشكل تهديدا لأمن روسيا
سلطات الطوارئ الإيرانية: البحرية الإيرانية تحتجز ناقلة نفط بموجب أمر قضائي عقب اصطدامها بسفينة في خليج عمان
إعلام العدو : إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس
منذ 1 ساعة
6 July، 2023
عاجل
عملية كدوميم
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إعلام العدو : العملية قرب كدوميم جرت على مرحلتين الأولى اطلاق نار ثم دهس وحالة أحد المصابين ميؤوس منها
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