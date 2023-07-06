اعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي خلال عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود بالقرب من كدوميم شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 17:26

اعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي خلال عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود بالقرب من كدوميم شرق قلقيلية

منذ 1 ساعة 6 July، 2023
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