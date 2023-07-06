الرئيس بري : عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 تموز و17 منه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 17:26

الرئيس بري : عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 تموز و17 منه

منذ 1 ساعة 6 July، 2023
نبيه بري
لبنان

توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 تموز و17 منه.
وفي حديث صحفي لم يستبعد الرئيس بري أن تسبق الزيارة الثانية جولة للودريان على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر وربما إيران.
وبحسب رئيس المجلس، يعود الموفد الفرنسي بمشروع للحوار يلتقي فيه الأفرقاء اللبنانيين دونما أن تتضح بعد ملامحه.وحول التعبيينات، قال بري انه مع تعيين الضرورة أياً تكن هذه التعيينات واضاف ، في حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات تباح المحظورات.

المصدر: قناة المنار

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