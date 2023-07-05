تجمع الهيئات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني: تمادي الصهاينة سببه عدم محاكمة المجرمين

أعلن تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في جنين في مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني على المخيم، مؤكدين وقوفهم إلى جانب أبناء وأهالي جنين، الذين يتعرضون للهجمات الصهيونية المستمرة، في إطار عملية التطهير العرقي التي يقوم بها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

واستنكر البيان استهداف قوات الاحتلال للمرافق الصحية وللمدنيين، وهو خرق واضح لكل القوانين الدولية والإنسانية، في ظل صمت العالم أمام جرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي ضد شعبنا الفلسطيني، ولن يكون العدوان على جنين والذي راح ضحيته 12 شهيداً وأكثر من مئة جريح هو الأخير، ذلك أن المجرم يستمر في جرمه اذا ما غابت المحاسبة.

وحيّا البيان صمود الشعب الفلسطيني وتمسكهم بأرضهم وهويتهم، مؤكداً أن التضامن مع الفلسطينيين واجب إنساني لا جدال فيه، وهو مسؤولية دولية لأن العالم كله مسؤول عن تحقيق العدالة ومناصرة قضايا الشعوب المحقة، بغض النظر عن اي حسابات أو انقسامات سياسية.

كما دعا التجمع كل منظمات حقوق الإنسان حول العالم إلى رفض العدوان الصهيوني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعه وأولها الحق في الوجود، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام القوانين والمحاكم الدولية، والضغط من أجل تطبيق القوانين الإنسانية التي تمنع استهداف المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والدينية والمدنية خلال الحروب والعمليات العسكرية، ذلك أن تمادي الصهاينة في الجرائم الموثقة ضد الفلسطينيين سببه تواني المجتمع الدولي عن محاكمة القتلة والمجرمين.