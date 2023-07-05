المفتي قبلان: المطلوب حوار مباشر وتسوية رئاسية حكومية تضع لبنان على سكّة الخلاص

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاربعاء “للأهمية القصوى أقول لجماعة السياسة: نحن لا نحتاج نظرية الضرورات لتكريس دولة الخراب”، وتابع “ما نحتاجه ضرورة الخلاص لا تدوير الفراغ وما نريده دولة وآليات طبيعية لمؤسسات وواقع طبيعي، وإلا فإن الضرورة والخراب يسيران معا”.

واضاف المفتي قبلان ان “القوى السياسية تحتاج وسيطاً دولياً لتتلاقى يعني لبنان ينتحر والقطيعة السياسية طغيان وفاشية وخيانة لمصالح لبنان”، واكد ان “المطلوب حوار مباشر وتسوية رئاسية حكومية تضع لبنان على سكّة الخلاص الوطني”.

واعتبر المفتي قبلان انه “من دون ذلك البلد متروك للنزوح والجريمة والبطالة والفلتان والطغيان التجاري النقدي والجمعيات الدولية ذات الساتر الإنساني التي تنشط بإعادة تدوير البلد بطريقة أمنية ولوجستية وتعيد رسم الخرائط الملغومة للحظة الكارثة”، وتابع “ما أخشاه على لبنان بعض المصالح الشخصية التي تتأرجح بين الطغيان والأوهام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام